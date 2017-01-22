台南美容器材工廠大火 數百坪廠房陷入火海

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安定區一工廠發生大火，烈焰滔天。（莊曜聰攝）

警消出動30多台消防車輛馳援。（莊曜聰攝）

火勢目前已經控制暫無延燒之虞。（莊曜聰攝）

台南市安定區一間美容器材工廠，今天晚間6時許發生大火，火勢燃燒猛烈，迅速吞沒整間工廠，數百坪廠房陷入一片火海，濃煙密佈，台南市消防局據報調動安定、新市、善化、南科等10分隊共30多輛各式消防車前往灌救，火勢在7時許獲得控制，所幸並無人員傷亡，起火原因有待調查。

年關將近，該工廠倉庫內堆積大量物品及易燃棉絮，加上鐵皮屋悶燒效應，火勢一發不可收拾，該處又位於水源缺乏區，增加警消搶救困難，消防局也增派水箱車前往馳援，經過1個多小時後火勢初步控制，並加派怪手處理餘燼避免危險。

周邊民眾指出，該工廠以生產沙發、彈簧床、按摩椅為主，今天工廠仍有人上班，廠方業者則向警消表示人員均已離開，內部都是原料及成品。

(中時)