馬克華伯格差點遇恐攻 波士頓爆炸案心有戚戚焉

馬克華伯格盼還原家鄉恐攻案件。（圖／甲上娛樂提供）

馬克華伯格在片中飾演追查恐怖份子的警察。（圖／甲上娛樂提供）

《愛國者行動》在美上映後票房衝破5億台幣，還原102小時封鎖波士頓追捕炸彈嫌犯的驚險過程，馬克華伯格坦言因為自己曾經差點命喪911恐攻事件，讓他對《愛國者行動》有特別的使命感，不只挑大樑主演，更同時身兼製片工作，向觀眾傳達絕不向恐攻妥協的堅定信念。

原本馬克華伯格在2001年911那天要搭乘那班直接撞上雙子星的航班，但因受邀參加多倫多影展觀賞朋友的新片，在最後一刻才更換了班機，也讓他逃過一劫，但是對他來說這個夢魘經常讓他做惡夢，他一直夢見自己在機上如何制服歹徒。因此當《紅翼行動》、《怒火地平線》導演跟他確認要拍攝《愛國者行動》時，他內心雖然有所掙扎，還是決定自己一定要肩負起拍攝這部電影的責任。

波士頓馬拉松爆炸案可以說是繼911事件之後，最令人震驚的恐怖行動，因為馬克華伯格本身就是波士頓土生土長的小孩，年少時期還不時出入波士頓警察局，今年卻因為《愛國者行動》飾演波士頓警察，完全是因為馬克華伯格結婚之後幾乎以家人為重心，讓他愛妻、愛小孩、愛惜自己羽毛的形象深植人心。

其實爆炸案一發生後他馬上就直奔波士頓關切家人心情，他說：「在機場時看到人心惶惶，給我很大的震撼。」幸好不到五天的時間波士頓警察就緝捕真兇，還阻止了恐怖份子下一步到紐約時代廣場的攻擊行動，《愛國者行動》真實還原這個不可能任務的英勇事蹟，就是馬克華伯格拍攝此片的初衷。該片2月24日上映。

(中時)