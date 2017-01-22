馬克華伯格差點遇恐攻 波士頓爆炸案心有戚戚焉
《愛國者行動》在美上映後票房衝破5億台幣，還原102小時封鎖波士頓追捕炸彈嫌犯的驚險過程，馬克華伯格坦言因為自己曾經差點命喪911恐攻事件，讓他對《愛國者行動》有特別的使命感，不只挑大樑主演，更同時身兼製片工作，向觀眾傳達絕不向恐攻妥協的堅定信念。
原本馬克華伯格在2001年911那天要搭乘那班直接撞上雙子星的航班，但因受邀參加多倫多影展觀賞朋友的新片，在最後一刻才更換了班機，也讓他逃過一劫，但是對他來說這個夢魘經常讓他做惡夢，他一直夢見自己在機上如何制服歹徒。因此當《紅翼行動》、《怒火地平線》導演跟他確認要拍攝《愛國者行動》時，他內心雖然有所掙扎，還是決定自己一定要肩負起拍攝這部電影的責任。
波士頓馬拉松爆炸案可以說是繼911事件之後，最令人震驚的恐怖行動，因為馬克華伯格本身就是波士頓土生土長的小孩，年少時期還不時出入波士頓警察局，今年卻因為《愛國者行動》飾演波士頓警察，完全是因為馬克華伯格結婚之後幾乎以家人為重心，讓他愛妻、愛小孩、愛惜自己羽毛的形象深植人心。
其實爆炸案一發生後他馬上就直奔波士頓關切家人心情，他說：「在機場時看到人心惶惶，給我很大的震撼。」幸好不到五天的時間波士頓警察就緝捕真兇，還阻止了恐怖份子下一步到紐約時代廣場的攻擊行動，《愛國者行動》真實還原這個不可能任務的英勇事蹟，就是馬克華伯格拍攝此片的初衷。該片2月24日上映。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。