反川普 華府遊行女性展現實力不沉默
美國華盛頓數10萬人湧上市區遊行，成員主要是女性，他們走上街頭抗議川普前一天就職總統，展現他們未來4年不會沉默，許多人戴上粉紅色貓帽嘲弄川普（Donald Trump）。
法新社報導，來自密西根的20歲非裔大學生奧爾（Erica Orr）為避開大批遊行民眾，爬到鐵柵欄上環視人海，她說：「感覺無法形容...我來是因為我要為改變發聲。如果我只是坐在家裡抱怨，什麼也不會改變。」
似乎沒有人預期到華府現場驚人的示威人數，群眾比得上前一天的就職典禮，但是更生氣勃勃和熱情。
群眾當中，身穿「歐巴馬'08」字樣藍色上衣的克文（Rosemarie Kerwin）說：「我來此參加過多次抗議活動，但是這次和我曾經歷的完全不同。」
退休人士克文來自維吉尼亞州，她難為情地說，她在川普就職當天滿74歲。克文說：「他不會對女性做出任何好事。他不會團結這個國家。」
遊行人士行經以柵欄隔開的川普國際飯店時，發出大聲噓聲。這是川普在賓夕法尼亞大道上新開張的飯店，離白宮僅幾條大道。
1名女性靜靜站在飯店外邊門，手持海報上寫著：「黏著你的推文，遠離我的陰部」。
另名女性的海報寫說：「給女人權力」、「我的身體、我的權力」，及「彈劾川普，獵豔總司令」。
美國國家廣播公司（NBC）華盛頓台報導，全美及全世界預計600多場串連遊行當中，華府遊行規模最大，主辦單位預計有超過50萬人參加。而全世界估計有300萬人參與遊行。
數10萬頂有著貓耳朵的帽子成為遊行抗議象徵，並很快成為團結表徵。這是暗示川普在選舉期間被揭露的錄音，說到因為他是名人，可以抓女人的陰部，而不致受罰。（譯者：中央社羅苑韶）1060122
(中央社)
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