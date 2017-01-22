新片《健忘村》服裝台南亮相 陳玉勳戀戀府城小吃
即將於農曆春節上映的《健忘村》從場景到造型都非常精緻，服裝由金獎大師吳里璐一手打造設計，其中舒淇、張孝全、林美秀劇中所穿的服裝，目前正在台南林百貨一一陳現，導演陳玉勳特地回到台南舉辦講座，因為3年前的《總舖師》是在台南拍攝，獲得當地鄉親熱情支持，更帶動台南觀光，至今劇中的「愛鳳小吃店」的拍攝場景已成台南知名觀光景點。
陳玉勳導演最懷念台南美食，才一到台南就馬上帶全家吃了炒鱔魚，拍《總舖師》時在台南住了快3個月，每天收工都想著台南小吃，早也吃晚也吃，他笑說看以前拍《總舖師》的照片也說自己胖得不像話。不論是在台南或是屏東拍戲，最讓人難忘的就是濃濃的人情味，陳玉勳說：「希望台南鄉親支持《總舖師》也支持《健忘村》，上片後一定要帶演員一起回台南謝票，一路謝回屏東。」
在座談會上也分析對自己拍電影時的「堅持」，陳玉勳說：「我拍的每部電影看起來都是喜劇，其實都在講「自我」。《熱帶魚》面對聯考劉志強卻不知為何而考；《愛情來了》裡頭每個人物也不知道自己想要的是什麼；《總舖師》小婉不想當廚師，但也不知道自己能做什麼；到了《健忘村》藉由「忘憂」忘掉過去是不是真的就能沒有煩惱？也是一段尋找自我的過程。」
(中時)
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