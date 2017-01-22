大陸陸航直升機夜訓時墜毀 2飛官殉職

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1月19日，駐福建的大陸陸軍某航空團一架直升機夜間訓練時墜毀，機上2名飛行員犧牲，所在部隊批准他們為革命烈士。

據《解放軍報》微博指出，犧牲的少校機長張浩，一級飛行員，正營職，江蘇灌雲人，1983年4月出生，多次立功受獎。26歲時在同批飛行員中第一個走上中隊長崗位，能飛多種機型，幾次新裝備接裝，都由他擔綱飛行。妻子懷孕8個多月。

犧牲的副駕駛王曉冬上尉，三級飛行員，正連職，江蘇睢寧人，1989年2月出生。他能飛2種機型，擔負保障任務的機務大隊官兵評價他：技術全面、視野開闊，在同批飛行員中較早具備獨當一面能力。王曉冬準備步入婚姻殿堂，沒想到在婚前殉職。

(旺報)