菲高層代表團訪陸 討論經濟協議細節

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菲律賓一支高層代表團將於明天前往中國大陸，與討論菲陸經濟協議的細節以及菲律賓擔任東南亞國家協會輪值主席的事宜。

菲律賓財政部今天宣布，這支代表團成員包括財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）、預算部長狄歐克諾（Benjamin Diokno）、交通部長杜加德（Arthur Tugade）、公共工程部長比亞（Mark Villar）以及國家經濟發展局局長柏尼亞（Ernesto Pernia）等人。

他們將於明天及24日分別與大陸國務院副總理汪洋、商務部長高虎城、國家發展和改革委員會主任徐紹史以及其他大陸經貿與投資部門官員會面。

在菲律賓總統杜特蒂的「親中遠美」政策之下，菲律賓與大陸關係迅速好轉，去年雙方簽署了價值150億美元的經濟協議，加上杜特蒂於去年10月訪問北京時取得的90億美元軟貸款，北京總計對菲承諾了240億美元的援助與投資。

大陸外交部19日宣布，杜特蒂將於5月再次去訪，出席一帶一路國際合作高峰論壇。1060122

(中央社)