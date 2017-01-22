共軍證實直升機訓練墜毀 2飛行員身亡

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中國大陸軍方今天證實，19日在福建墜毀的直升機，機上2名飛行員死亡，分別是33歲的張浩和27歲的王曉冬，兩人分別留下懷孕的妻子及未婚妻。

大陸軍方雖證實直升機墜毀，並未說明出事直升機型號。但外界一般相信，這是大陸自行研發製造的武直-10。

根據大陸國防部20日的通報，19日晚間7時，一架解放軍駐福建陸軍航空部隊直升機在泉州墜毀，造成4間民房毀損、3民眾輕傷。當時通報表示，機上2名飛行員失蹤。

大陸解放軍報及中國軍網的官方微博「軍報記者」今天發布，「駐閩陸航某團一架直升機夜間訓練墜毀，機上2名飛行員犧牲」，並表示兩人所在部隊批准他們為「革命烈士」。

根據所發布的消息，兩名身故的飛行員分別是機長張浩及副駕駛王曉冬。張浩1983年出生，少校軍銜，多次擔負模擬教學任務。王曉冬1989年生，上尉軍銜。

張浩的太太懷孕8個多月，王曉冬則正準備和未婚妻步入結婚禮堂。

根據中國人權民運信息中心提供的訊息，墜毀的直升機屬解放軍東部戰區31軍陸航10團，可能是武直-10。信息中心表示，武直-10問題很多。

去年11月12日，大陸才發生女飛行員、空軍上尉余旭飛行訓練事故身亡的意外。1060122

(中央社)