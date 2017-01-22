小明明告別式 施易男臉書悼念
藝人施易男媽媽「小明明」巫明霞今天舉行追思告別式，施易男全程沒掉一滴淚，他在臉書上說，「如果有來生我能當她的父母，讓我來照顧她，不要讓她那麼辛苦」。
小明明日前在家中不慎跌倒過世，享壽75歲，家屬今天在台北第二殯儀館舉行公祭，施易男全程沒掉下一滴淚，表現堅強。
施易男在告別式後，也在臉書上發言，向外界道謝。他表示，「這個意外發生得非常的突然，讓我真的措手不及，多麼希望這只是一場夢，但事情已經發生了，我知道我必須冷靜並堅強的去面對，把媽媽的後事處理圓滿」。
施易男說，「媽媽是我這一生最深愛的人，能夠成為他的孩子是我這輩子最大最大的福報，我和媽媽的緣份非常的深，我相信一定會再相遇」。
先前施易男曾說，如果有來生，願意再當小明明的孩子，「但慢慢長大後我更希望如果有來生我能當她的父母，讓我來照顧她，不要讓她那麼辛苦，一直擔心著我所有大小事」。
施易男說，「手機裏滿滿和媽媽的自拍合照，看了心還是會波動，但看著照片上幸福快樂的笑容，還有去哪都帶著媽媽，陪伴媽媽去了好多地方，對於媽媽與我已沒有遺憾」。1060122
(中央社)
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