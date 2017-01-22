憲兵再駁蔡正元臉書指控 表達嚴正抗議

我要評比

針對前立委蔡正元今日下午再度於臉書指陳：「國防部於昨日晚上十點半拿著蔡正元臉書，把參謀長叫去電，下令今早四點收起鎮暴槍」等情，憲兵指揮部鄭重澄清，蔡正元所述完全子虛烏有，對於其連續在臉書散布憑空杜撰之不實言論，企圖激化衝突與對立，本部表達嚴正抗議。

憲兵指揮部強調，憲兵是國家安全、社會穩定的守護者，籲請各界應本於良心與善盡社會責任，切勿散播謠言，造成社會的不安。

(中時)