林萬億：盼年改版本3月送進立法院
年金改革國是會議落幕，行政院政務委員、年金改革委員會副召集人林萬億與3位分組會議主持人銓敘部長周弘憲、勞動部長郭芳煜及教育部長潘文忠等人一起舉行會後記者會，林萬億表示，盼3月能將行政院各部會提出相關修法版本送進立法院，若時程趕不上，最晚不要拖過5月20日。
林萬億說，會把各種資料整理彙整完成，過年後進入修法具體時程，各部會依行政程序法修正後，希望在3月有機會送進立法院，3月若時程太趕，希望不要拖過5月20日，希望屆時所有草案都送進立法院待審，後續試算、推估、影響的資料，會陸續上網公告。
(中時)
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