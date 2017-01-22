中共設軍民融合發委會 解大炮黃油矛盾

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中共中央政治局今天召開會議決定，設立「中央軍民融合發展委員會」，由中共中央總書記習近平擔任主任。中共推動「軍民融合發展」，是企圖化解「大炮」與「黃油」的矛盾。

「大炮」與「黃油」是經濟學中的假設。大炮代表軍費開支，黃油代表民用開支。矛盾是，如果想多擁有一些黃油，則必須放棄一些大炮；同樣，如果想得到更多大炮，必須以多放棄黃油為代價，也就是「二者不可兼得」。

中共拉高層級設立軍民融合發委會，凸顯出中國大陸「大炮與黃油的矛盾」已上升到國家戰略層次，所以才由習近平親自「兼職」。

中共中央政治局在2016年3月25日會議審議通過「關於經濟建設和國防建設融合發展的意見」。

根據中國政府網，上述會議指出，把軍民融合發展上升為國家戰略，是在全面建成小康社會進程中「實現富國和強軍相統一的必由之路」。

新華社去年刊出中國大陸國防大學軍民融合深度發展研究中心教授姜魯鳴的專訪。姜魯鳴表示，當前世界主要國家在綜合國力競爭中，大力推進軍民融合或軍民一體化，以實現軍事能力整體躍升和國家經濟實力增強的雙贏，進而實現長期的國防安全。

他指出，一方面，只有實現軍民深度融合才能加快轉變戰鬥力生成模式、有效破解強軍難題；另一方面，只有實現軍民深度融合，才能最大限度地發揮國防和軍隊建設在促進轉型、增加就業、孵化高新技術等方面的作用。

姜魯鳴舉例，中國大陸船舶製造業能夠超過南韓、日本，位居世界第一，就是軍民融合的一個成功案例。軍用船舶業幾十年的持續拉動，為整個船舶製造業發展提供強大動力。反過來，不斷壯大的船舶工業，又反哺國防和軍隊建設。

他說，一旦國家建立大的良性循環系統，就能有效化解大炮與黃油的矛盾，進而做大做強國防和軍隊建設的經濟基礎。

而在今天決議設立「中央軍民融合發展委員會」前，中共現有「中央軍事委員會戰略規劃辦公室軍民融合局」，是中央軍事委員會戰略規劃辦公室下屬局。

2015年10月召開的中共第18屆中央委員會第5次全體會議（十八屆五中全會）審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議」（十三五規劃），當時已將「軍民融合發展作為國家戰略」落實到規劃中。

中共2016年1月組建中央軍事委員會戰略規劃辦公室，新設下屬的軍民融合局，首任局長為李強。

軍民融合局的主要職責是與大陸國家發展和改革委員會等有關部委聯合辦公，按照「關於經濟建設和國防建設融合發展的意見」，促進軍民融合發展。

軍民融合局成立後，在部分省市成立了軍民融合試驗區。

如今，中共成立軍民融合發委會，習近平從此又多了一個「中央軍民融合發展委員會主任」頭銜。

除了眾人熟知的中共中央委員會總書記、中國大陸國家主席、中共中央軍事委員會主席和大陸中央軍事委員會主席，習近平還是中共中央國家安全委員會主席，以及中共中央全面深化改革領導小組、中共中央外事工作領導小組、中共中央財經領導小組和中共中央對台工作領導小組的組長。一共10個職銜。1060122

(中央社)