愛爾蘭舉行全僑慶祝106年新春餐會

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為迎接農曆金雞新年到來，「愛爾蘭臺灣協會」當地時間21日中午在都柏林知名Jimmy Chung」廳盛大舉辦全僑慶祝新春聯誼餐會活動，中華民國駐愛爾蘭代表杜聖觀應邀出席共襄盛舉。（駐愛爾蘭代表處提供）中央社 106年1月22日

為迎接農曆金雞新年到來，「愛爾蘭臺灣協會」當地時間21日中午在都柏林知名Jimmy Chung」廳盛大舉辦全僑慶祝新春聯誼餐會活動，中華民國駐愛爾蘭代表杜聖觀應邀出席共襄盛舉。

上述活動共有愛爾蘭政治、經濟、文化、教育及媒體界友好人士，以及旅愛僑胞、留學生共計200餘人參加，活動精彩有趣而且場面無比熱鬧，充滿年節濃郁氣氛，大家共同慶祝新的一年開始。

餐會首先由愛臺協會會長、僑務促進委員呂胤芳致歡迎詞，嗣由杜聖觀致詞表示，過去一年，愛爾蘭僑界充分展現團結合作氣氛，除了舉辦盛大成功各種重要中秋、端午節慶活動及國慶升旗系列活動外，更配合代表處舉辦許多有益宣傳臺灣的活動。

例如5月僑委會派遣著名廚藝老師在「臺灣美食廚藝展」中大顯身手、10月「都柏林中文學校」舉辦首次國慶盃中文演講比賽，獲得愛爾蘭各界肯定與讚賞，有效宣揚中華文化及提昇臺灣國際知名度。

此外，代表處今年已積極進行推動各項大型交流活動，例如元月RDS舉辦的「都柏林國際旅遊展」將設置「臺灣館展攤」，促銷臺灣及觀光旅遊活動，本年也會舉辦臺灣電影展、攝影展、烹飪班、才藝及舞蹈教學、歷代服裝展等。

活動安排十分精采有趣，除了進行文化表演節目外，代表處也提供許多摸彩獎品與大家同樂；餐會中亦發放紅包給所有與會小朋友們，杜聖觀並祝福大家閣家平安，幸福快樂，事業順利及財源廣進。也盼望國運昌隆，國泰民安。1060122

(中央社)