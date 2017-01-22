劉德立與巴最高法院副院長早餐敘
中華民國駐巴拿馬大使劉德立當地時間21日與巴拿馬最高法院副院長雷翁（Hernan De Leon）早餐並就相關議題交換意見。
劉德立首向雷翁簡介臺巴雙邊合作近況表示，台灣柑橘黃龍病防治技師黃國林於去年10月11日抵巴執行「柑橘黃龍病病蟲害綜合防治能力建構及技術移轉計畫」，目前已舉辦3場講習會，參加講習之小農逾100人。
另大使館正與巴農牧部洽商及評估另派遣專家來巴協助執行「巴拿馬國花鴿子蘭培育計畫」中，期能透過技術之移轉，提高巴國小農之產能。
今年3月下旬舉辦之「2017巴拿馬國際商展」，台灣計有40家廠商來巴參展共計有52攤位，展館開幕剪綵典禮將於3月22日舉辦，誠邀雷翁出席以添光彩。
劉德立繼與雷翁就巴國政情、臺海兩岸關係及美國川普總統就任後對世界情勢可能造成之影響等廣泛交換意見，餐敘歷時約90分鐘，賓主盡歡。1060122
(中央社)
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