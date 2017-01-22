林憶蓮經典重現《不必在乎我是誰》 台下觀眾淚崩

林憶蓮重現經典《不必在乎我是誰》，動人歌聲令觀眾感動落淚。(取自微博)

歌壇天后林憶蓮，日前宣布加盟大陸湖南衛視《歌手2017》（原名:我是歌手），與其他歌手同台較勁，昨(21日)首播更以一曲《不必在乎我是誰》驚豔全場，動人嗓音直達內心，讓台下觀眾紛紛落淚。

《歌手2017》在昨日播出第一集，眾歌手紛紛拿出看家本領，迪馬希以世界5大最難法語歌《一個憂傷者的求救》揭開序幕，接著依序為袁婭維《阿楚姑娘》、光良《第一次》、杜麗莎《Imagine》、蕭敬騰與獅子合唱團《Lion》、譚晶《再見青春》，而林憶蓮則是壓軸登場。

雖然林憶蓮經典重現《不必在乎我是誰》，一曲唱的台下觀眾紛紛落淚，可惜最後仍輸給來自哈薩克斯坦共和國的迪瑪希，僅居亞軍位置，林憶蓮師父杜麗莎則拿下第三名。不過杜麗莎早前也說過，如果林憶蓮贏會替她開心，因為這代表名師出高徒，青出於藍更勝於藍。

(中時電子報)