林憶蓮經典重現《不必在乎我是誰》 台下觀眾淚崩
歌壇天后林憶蓮，日前宣布加盟大陸湖南衛視《歌手2017》（原名:我是歌手），與其他歌手同台較勁，昨(21日)首播更以一曲《不必在乎我是誰》驚豔全場，動人嗓音直達內心，讓台下觀眾紛紛落淚。
《歌手2017》在昨日播出第一集，眾歌手紛紛拿出看家本領，迪馬希以世界5大最難法語歌《一個憂傷者的求救》揭開序幕，接著依序為袁婭維《阿楚姑娘》、光良《第一次》、杜麗莎《Imagine》、蕭敬騰與獅子合唱團《Lion》、譚晶《再見青春》，而林憶蓮則是壓軸登場。
雖然林憶蓮經典重現《不必在乎我是誰》，一曲唱的台下觀眾紛紛落淚，可惜最後仍輸給來自哈薩克斯坦共和國的迪瑪希，僅居亞軍位置，林憶蓮師父杜麗莎則拿下第三名。不過杜麗莎早前也說過，如果林憶蓮贏會替她開心，因為這代表名師出高徒，青出於藍更勝於藍。
(中時電子報)
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