澳網》鏖戰5盤 費德勒剋錦織圭闖8強
「這絕對是我網球生涯重要的一刻。」面對大會第5種子日本名將錦織圭，「瑞士特快車」費德勒展現前球王沉著姿態，22日澳網男單16強在首盤拚至搶7落敗後，費時3小時23分鐘、鏖戰5盤，6比7(4)、6比4、6比1、4比6、6比3，近14年來第13度挺進澳網8強。
4度澳網冠軍，費德勒首盤一度陷入0比4落後，即便最終搶7未能勝出，但1比5後連下5局精彩逆轉反超，如同暗示「瑞士球王」強勢回歸。「費爸」賽後表示，「當時我告訴自己，沒有比這更糟的了，反而因此穩定了情緒，打出應有水準。」
雖然讓出首盤，但「費爸」隨後花1小時迅速連拿2盤，但第4盤錦織圭6比4又將盤數扳平，將戰局延長到決勝第5盤。未見疲態的費德勒，開賽就連下3局取得優勢，關鍵第9局不手軟，15-0後先是發出Ace球，隨後又一記挑戰成功的壓線Ace，未失1分俐落6比3拿下，挺進男單8強。
睽違6個月重返網壇，儘管因養傷世界排名掉到第17，但費德勒顯然有備而來，拿下生涯第25場5盤大戰勝利，他對錦織圭拚戰也予以敬佩，「我們兩個都打出一場好比賽，他展現韌性且掌握不少關鍵分。我告訴自己必須保持冷靜，這也是我在休季期間習得的。」
此役費德勒創下生涯對戰世界前10的第200場勝利，現役唯一達成此成就，他下一戰將迎戰爆冷拍落當今球王莫瑞的德國好手大祖維瑞夫，大祖維瑞夫16強7比5、5比7、6比2、6比4拍落莫瑞，挺進8強改寫個人大賽最佳成績。
(中時電子報)
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