經典賽50人名單調整 明選出28人名單
備戰3月開打的世界棒球經典賽，中華隊目前持續在台中進行集訓，中華棒協將在明天(23日)下午召開選訓會議，預計會調整經典賽50人名單，並選出28人名單，以及2月前往澳洲集訓的32人名單。
中華隊須在2月6日前將經典賽參賽28人名單提交大聯盟，而中華棒協、中華隊教練團和選訓委員將在23日下午進行選訓會議，預計討論出2月4日赴澳洲移訓的32人名單、調整後的50人名單，以及28人名單。
中華隊在去年12月1日先選出50人名單提交給大聯盟，但並未對外公佈，其中的36人集訓名單月中於台中報到，但期間包括王建民、陳偉殷、王維中等多名旅外球員婉拒參賽，總教練郭泰源日前透露，名單中未參與集訓的球員也可能不徵召，因此明天的選訓會議上，預計提出調整後的50人名單。
在2月6日將28人名單提交給大聯盟前，中華隊50人名單都可以做更動，而2月6日至中華隊3月7日首戰之前，28人名單還可以調整，從50人名單中更換球員，因此，還未明確表態是否參賽的旅日球星陽岱鋼，也可能被列入明天公佈的28人名單中。
因中職4隊已展開春訓，加上旅日球員也回母隊春訓，目前中華隊在台中的集訓只剩郭俊麟、王政浩、呂彥青、陽建福、羅國華5名球員參與，明天大專棒球聯賽4強戰，呂彥青也要歸隊參賽，中華隊將只剩4人，26日起放年假，30日晚間收假，而赴澳移訓的32人名單預計2月4日啓程，進行為期近2周的訓練。
(中時電子報)
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