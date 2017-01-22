陸服務業占GDP51.6％ 稅收貢獻第一

大陸國家統計局服務業統計司司長許劍毅22日表示，經近年來產業結構不斷轉型升級，大陸服務業占GDP比重持續提高，2016年大陸服務業占GDP比重已達51.6%，較去年提高1.4%，連兩年突破5成，且隨營業稅改徵增值稅的實施，服務業占總稅收比重達56.5%，成長驚人。

許劍毅撰文指出，據統計，除比重持續超過5成外，大陸服務業對經濟成長的貢獻度也已達58.2%，比第二產業多出20.8%，且在整體投資成長速度放緩下，服務業2016年仍完成34.58兆人民幣的固定資產投資，較前年增加10%，顯示由於網路經濟、電子商務的蓬勃發展，大陸經濟結構轉型的成效明顯。

(旺報)