宋仲基捏朴寶劍臉頰 站台為吃芒果冰

韓星朴寶劍今晚登台見粉絲，師兄宋仲基擔任特別嘉賓，在台上捏朴寶劍臉頰；被問到兩人是不是感情好？宋仲基搞笑說「沒有」，是為了吃芒果冰才來。

3度來台的朴寶劍去年以韓劇「雲畫的月光」的「王世子」一角走紅，在台擁有高人氣。晚間在台灣大學綜合體育館舉辦「朴寶劍亞洲巡迴粉絲見面會台灣場」，4200張門票搶購一空。

特別嘉賓宋仲基一現身就掀起滿場尖叫，宋仲基開心揮手打招呼，用中文說「好久不見大家，我是宋仲基」，朴寶劍以「帥氣的哥哥」介紹，兩人在台上開心擁抱。

活動主持人曾寶儀誇宋仲基中文很好，朴寶劍直呼「好帥哦」，宋仲基拍朴寶劍的肩膀說「學習吧」，朴寶劍笑回「好、好」，逗笑全場。

朴寶劍去年以「雲畫的月光」抱回「KBS演技大獎」最優秀男子演技獎，上台領獎淚崩，台下的宋仲基也哭了。宋仲基表示，當時是替朴寶劍得獎開心，以前他也得過同個獎，記得領獎時很緊張，並直喊他沒有愛哭，還搞笑推朴寶劍說「你為什麼哭？都是因為你」。

談起初次見面，朴寶劍表示，高中時第1次看到宋仲基，原本覺得很難親近，後來宋仲基一直很照顧他；宋仲基笑說，第1次見面時朴寶劍還沒出道，看朴寶劍就會想起以前的自己，希望朴寶劍賺大錢常請他吃飯。1060122

(中央社)