金曲學姊挺學弟！兩屆最佳新人合飆《跳進來》
由華語天后aMEI慧眼發掘的BOXING樂團，頂著第26屆金曲獎最佳新人的耀眼光環，已發行第二張全新創作大碟《不簡單》，排灣拉丁饒舌野聲音暌違兩年再度席捲歌壇！BOXING今（22）日舉行《不簡單》新歌演唱會，以不插電形式演出，同樣得過金曲獎最佳新人的「學姊」Miss Ko葛仲珊特別現身力挺，兩屆金曲新人同台飆唱aMEI的《跳進來》，引爆現場最高潮！
「金曲學姊」Miss Ko葛仲珊現身力挺，她今天抱病上場與BOXING合唱不插電版的《跳進來》，BOXING笑說：「我們的國語都不太好，她講英文，我們講母語，需要各請一個翻譯！」Miss Ko也笑說：「我們是雞同鴨講。」她接著說：「我很喜歡BOXING，他們很歡樂，也都很愛音樂！」
BOXING透露之前去紐約CMJ音樂節表演的時候，Miss Ko對他們很親切也很照顧，有盡地主之誼邀他們去吃飯逛逛。BOXING說，Miss Ko很會帶動現場氣氛，這次跟她合作，除了可以向她學習特有的律動和態度，還可以向她請教英文！Miss Ko則說：「這次跟BOXING的組合很新鮮，希望有新的火花帶給大家！」她還說未來如有機會還會想和BOXING合作。主唱葛西瓦表示：「今天這場新歌演唱會是唯一一場不插電的演出，希望大家能感受到我們的用心。」BOXING接下來計畫去更高海拔的深山裡為族人表演，希望能為族人盡一份心力。
(旺報)
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