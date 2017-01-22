上海鐵警破假票集團 繳獲假票近萬張
上海鐵路警方日前根據線索，一舉搗毀一個隱藏了5年的製售假票據點，繳獲偽造的成品及半成品火車票9102張，飛機票592張，王姓涉案人已被警方刑事拘留。這也是鐵路警方近三年來破獲的最大一起製售假車票案件。
新聞晨報22日報導，今年1月中旬，上海鐵路警方在網路涉票案件線索集中核查時發現，居住在江蘇省江陰市的王姓、蘇姓犯嫌涉嫌利用網路製造、販賣假火車票，並在上海、江蘇等地區已經出售假火車票140張，成功交易金額9044元。
上海鐵路警方經過連續數日縝密偵查，初步掌握王、蘇兩人的活動規律和據點位置。1月19日上鐵警方收網，在當地警方的配合下，一舉搗毀了隱藏在某居民社區的製假據點，除抓獲兩名嫌疑人，也繳獲用於製販假火車票的電腦4台、印表機4台等犯案工具。
(旺報)
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