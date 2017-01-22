年金改革草案 林萬億盼3月送立法院

年金改革國是會議今天登場，年金改革委員會副召集人林萬億表示，會納入各方意見，希望在3月把年金改革的修法草案送到立法院，最晚不要超過5月20日。

年金改革國是會議今天登場，依照議題分為三組會談，包括「給付、領取資格」、「基金管理、財源」以及「制度架構、特殊對象、制度轉換」，經過一整天的分組會議後，林萬億晚間在總統府內舉行記者會。

林萬億表示，會把3組意見整理分析後納入修法參考，可能有人會問，意見蠻分歧、多元的怎麼處理？對可以立即採行的把它納入，要到中長期規劃才適用的，整理起來後，中長期會有個機制來討論。

林萬億說，會把各種資料整理彙整完成，過年後進入修法具體時程，各部會依行政程序法修正後，希望在3月有機會送進立法院，3月若時程太趕，希望不要拖過5月20日，希望屆時所有草案都送進立法院待審，後續試算、推估、影響的資料，會陸續上網公告。

勞動部長郭芳煜說，有人支持勞保費率每年增加0.5%，也有資方提出每年增加0.375%，勞動部會根據這些建議進一步精算，再比較原來版本，找出對勞工最有利方案，進一步溝通後會反映在修法內容上。

今天有人建議，18%優惠存款走入歷史後，經費應該挹注在弱勢或長照，銓敘部長周弘憲說，有人認為應該挹注長照或其他用途，但他們比較傾向用在退撫基金，因為這是公務員退休改革的錢，用在退撫基金才不會讓公教人員覺得省下來的錢拿去做別的用途。

周弘憲說，除了地方自籌款，如果可以挹注退撫基金讓財務更健全，退休軍公教繼續領，讓現在的軍公教退休後也領得到退休金；不過他也表示修法內容大家要再溝通協調，最後還是要立法院決定。

林萬億說，有人質疑方案是否不動如山？但方案是會調整的，今天聽這麼多意見，會做適度調整，草案送到立法院，最後在立法院通過，因此不是行政院單方面說了算；行政部門會積極和立法院溝通，希望送到立法院版本是大家都接受的，減少在修法上的困難。1060122

(中央社)