年金改革 時力籲政府儘速揭露完整方案

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時代力量今天針對年金改革國是會議表示，呼籲政府應儘速揭露完整改革方案及精算報告，並優先改革無法源依據的高額優存利息、三節、年終慰問金等社會已有共識之陳年問題。

年金改革國是會議今天登場，時代力量派出黨團總召徐永明、秘書長陳惠敏及黨團年金小組成員三人代表出席，並參與分組討論。

時代力量今天晚上發布新聞稿，呼籲應儘速優先改革社會已有共識之制度，如無法源依據的高額優存利息、年終慰問金、三節慰問金，以及黨職併公職之陳年問題等。

而針對未有共識的部分，時代力量也提出7點主張。時代力量表示，年金相關制度應在改革時積極納入重分配的機制，如時代力量於日前提出之「階梯式所得替代率」。而政府應儘速揭露完整年金改革方案內容，以及方案背後的精算報告。

時代力量認為，年金相關制度計算基準不應以「本俸乘以2」計算，應為「本俸+專業加給」或「本俸+學術研究費」，以落實一致化、貼近現實之精神。而年終慰問金設置新台幣2萬5000元之領取門檻無任何依據。年金改革樓地板的設計及規劃應以保障老年基本生活為核心。

時代力量指出，政府應設置年金制度試算專區，使民眾易於理解將造成的影響。且年金改革應納入去政治化、受人民信任的財務自動平衡機制，使年金制度得隨人口與經濟條件變動自動調整。

最後，時代力量表示，年金改革相關法案將於年後送入立法院。時代力量將會提出完整對案，並且於審議過程中仔細把關，以落實「世代正義、年金永續」之精神。1060122

(中央社)