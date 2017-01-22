辜成允重傷送醫急救 馬偕：病情持續「禱告」中

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台泥董事長辜成允驚傳昨在晶華酒店摔傷，送加護病房急救。(中時資料照)

台泥董事長辜成允昨（21）日在晶華酒店參加朋友娶媳婦喜宴，不慎摔傷送進台北馬偕醫院急救。據悉，辜成允腦部有急性外傷出血，目前仍於加護病房救治；對此院方則表示，病情持續「禱告」中。

據《壹週刊》報導，馬偕醫院高層凌晨時接到通報，告知有一名VIP病患正於醫院搶救中，其正是台泥董事長辜成允。報導中也提到，一名馬偕醫師表示，辜成允送進醫院時狀況並不樂觀，有顱內出血的腦外傷，研判是跌倒時，撞擊頭部所導致。

此外，報導中也引述馬偕醫院副院長張文瀚的說法，稱家屬並未授權院方對外談論病情，只願表示辜成允因腦壓升高不適合開刀，有插管，一切持續禱告中。

辜成允摔倒重傷住院後，台泥集團今宣布台泥、中橡及信昌化皆由其妹婿張安平暫代董事長及總經理。

(中時電子報)