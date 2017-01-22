寒流來襲 居家娛樂3C近兩周銷量提升25％
連續兩周低溫特報都碰上周末，許多民眾減少外出，因此帶動居家娛樂商品銷量成長，PChome商店街公關蕭羽潔表示，近兩周(1/5-1/19)像是電玩、遊戲機等娛樂商品銷量較前兩周提升25%。除了買氣非常好的PS4主機同捆組之外，像是因為近年消費者收視習慣改變，國際影音串流風行，智能電視盒亦相當暢銷。
天氣冷也促使懶人商品搜尋量增加100%，如：可躺、可趴、可坐，並兼具保暖功能的造型懶人床，可放置在家中任何位置，隨時想打個盹也不怕著涼；可愛動物造型附帽毯，可披在肩上，戴上帽子維持頭部及上半身溫暖，亦可蓋於腿上、腳上；另外，近期話題十足的智能撲克牌發牌機，只要將撲克牌放進機臺中，按下發牌鈕，即可將牌分別發給2-6人，操作簡易。除了過年很適合全家大小一同玩樂外，若想帶出門，也可利用蓄電功能，充好電可用5小時，不管野餐、露營、外地旅遊等都很方便使用。很快就是2017新年，全家大小團聚、通常都會玩點遊戲，熱絡氣氛，預計居家娛樂商品買氣將會持續到過年前。
(旺報)
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