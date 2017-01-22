健康過春節 北市運動中心推優惠課程
6天的春節假期即將到來，台北市各行政區的運動中心將從初二起營業，同時推出游泳池、健身房的使用優惠，還有超值的「年瘦」課程；像中正區運動中心就開辦時下最夯的TRX及肌力體能課程，1小時只要88元，非常划算。
北市體育局表示，各運動中心年假期間僅27、28兩天休館，29日至2月1日為止，每天從上午8點營業至下午5點。屆時內湖運動中心將開放前200位入館民眾免費使用游泳池或健身房；大同運動中心的健身房單次入場不限時，游泳池單次可享半價，萬華運動中心則推出單次消費滿500元可抽紅包的活動，
各運動中心也在春節期間開設單堂報名的運動課程，像中正運動中心就有1小時88元的TRX及肌力體能課程；松山運動中心推出活力減脂有氧課程，一堂175元，減脂飛輪課程是一堂150元，可以讓民眾徹底燃燒過年吃大魚大肉累積的脂肪。其他運動中心還有循環雕塑、瑜珈等課程。
另外，北市天母運動公園的網球場從1月30日至2月1日共三天，上午8點到下午5點免費開放球友登記使用。體育局說，民眾不用擔心過年期間沒地方運動，課程和優惠訊息可至各運動中心網站或櫃台查詢。
(中時)
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