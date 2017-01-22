揪感心！ 熱心警主動協助迷途老人返家

台北市大同警分局民生西路派出所警員莊士弘、黃俊傑，1月17日下午3時許，巡邏經過年貨大街迪化商圈附近民生西路與環河北路口時，發現一名老太太獨自坐在路旁，主動上前關心詢問，發現老太太無法表達正確住址，員警因擔心其迷途而無法返家而有危險之虞，遂先行將老太太帶返回派出所休息。

返回派出所後，員警以其身上佩戴手環上的聯絡電話，即時聯絡老太太兒子，經了解該婦人姓李，年約80歲，當日上午自行由新北市三重區住處搭車，前往迪化街年貨大街採買年貨，惟採購年貨後因無法自行返家，於是不斷地在路上徘徊，至遇見警方前來關心幫忙才得以順利返家。

(中時)