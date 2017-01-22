佛光山送暖 弱勢家庭感溫馨

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佛光山海天佛剎與慈悲社會福利基金會「寒冬送暖」活動，今天分贈縣內50戶福田戶每戶3000元和民生物資，議長劉陳昭玲也致贈水果禮盒，讓弱勢家庭好過年。

佛光山海天佛剎與慈悲社會福利基金會「寒冬送暖」活動，今天由海天佛剎住持滿舟法師、議長劉陳昭玲、監寺永昭法師、南台別院黃淑美等親自轉贈，讓福田戶滿心感謝。

滿舟法師也率全體與會人員祈願祝禱星雲大師「求財富祈願文」，為新的一年祈求健康、平順，以獲得善緣、信譽、友誼、真理的財富。

議長劉陳昭玲感謝佛光山海天佛剎長年投入寒冬送暖活動，造福澎湖弱勢，並鼓勵人生難免遇到過不去的事，但只要轉個念，便能海闊天空，澎湖皆是處處充滿溫暖的地方。1060122

(中央社)