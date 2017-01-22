南非約堡植物園 市民的綠色天堂

我要評比

南非約翰尼斯堡公園管理處共掌管市內2328座公園，其中又以已有53年歷史的約堡植物園最負盛名。此公園以清靜、幽雅、整潔與管理最佳而聞名，成為市民首選的綠色天堂。

約翰尼斯堡植物園（Johannesburg Botanical Garden）占地約125公頃，包含7座各具特色的公園。園內約有3萬餘株大樹，豐富的樹種極富教育意義，因此被列為樹種保護公園，每年並與全球300多座公園交換種子。

園內隨處可見碧草如茵，大樹林立。由於自然生態豐富，遠近馳名，日出開門，日落關門，全年免門票，吸引許多市民扶老攜幼前往，是休閒野餐孩子們嬉戲的最佳去處。

2004年，市民票選公園內的步道是全約堡最棒的步道。

夏天，自行車騎士、推著娃娃車散步的母親、聚會的親朋好友談天說地、四週追逐嬉戲的孩子們 、帶著狗兒散步的主人們，以及年輕人群聚踢球跑跳，市民盡情享受城市緊張生活裡輕鬆自在的一刻。

公園內有著一個人見人愛、占地7.5公頃的愛瑪瑞霞湖（Emmarentia Dam）。背後有個美麗的愛情故事。

回溯至1866年，當地原為赫登惠（Geldenhuys）家族所擁有的一座農場。波爾戰爭（1899至1902年）結束後，當時的農場主人羅奧（Louw Geldenhuys）進行改建，結合兩座小湖成為一座7.5公頃的大湖，以妻子愛瑪瑞霞（Emmarentia）名字命名，並在四周種滿數千株大樹，表達對愛妻的深情。

步入湖區，波光粼粼湖面上，一人或雙人泛舟，靜悄悄地穿過滿是水鴨的湖面，人禽互不干擾地共享這片寧靜；湖岸，成群的鴨子們爭相由遊人手上取食麵包屑。

累了，想歇歇腳，可到不遠處的茶亭來杯咖啡與小食，耳邊流洩著現場吉他演奏音符，間歇聽到竹林另一頭傳來鳥兒啾啾聲。

冬天，草木枯黃，別有一番風貌，依然吸引市民到此散步與遛狗，倘佯在又暖又懶的冬陽裡，享受繁華大都會裡的寧靜，讓身心靈回歸大自然懷抱。

一年四季，植物園內隨著自然界的變化而變化，然而唯一不變的是優良的管理品質與永遠支持它的約堡市民。1060122

(中央社)