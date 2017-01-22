六月好運旺搶7代言 和李易、陳怡蓉合捐尾牙超大禮

明悅旗下藝人六月、陳怡蓉等人拿到經紀公司準備的爛禮物生氣翻白眼。（明悅提供）

明悅旗下藝人六月、陳怡蓉等人拿到經紀公司準備的爛禮物生氣翻白眼。（明悅提供）

經紀公司明悅整合行銷21日晚上舉辦尾牙，旗下藝人陳怡蓉、蔡君茹（六月）、李易、連靜雯、陳艾熙、米凱莉、導演郝心翔與蘇明彥、編劇林若晞（苑亦）、杜政哲、劉蕊瑄以及合作藝人勵政達等人現身與員工同歡共樂。六月在2016年生下寶貝女兒Shinny之後，湊成一個「女子」字，跟老公李易的事業也因孩子而更旺，今年已成功接下7個代言，老公則拚到3個節目合作。

明悅尾牙由藝人提供的總價近120萬的獎金及頂級國際精品等獎項給員工進行抽獎遊戲，六月為了回報老公在她生日提前送她喜歡的勞力士錶，快速答應他說：「只好再生一胎回禮了」。這次她在年終尾牙特地送HERMES及LV兩大精品，愛鞋如命的李易贊助搶翻天的YEEZY BOOST及JORDAN 11代鞋，夫妻倆也合捐20萬，兩人事業、財運都超旺。看尾牙現場氣氛超嗨，人來瘋的六月又加碼捐出BALENCIAGA包，眾人開心歡呼。

陳怡蓉與薛博仁去年倆人攜手完成婚姻大事，為感謝員工的盡心盡力，她用心為每個員工準備TIFFANY＆CO.飾品表達謝意，老公薛博仁不甘示弱，也大方贊助聖緹雅醫美頂級療程。滿腦鬼點子的陳怡蓉還想盡辦法帶領員工拱自己的老公加碼，還不忘提點公司的導演編劇們說：「希望有新戲請找我，找我保證你們老了像現在一樣漂亮！」

戴君竹大方提供BV公事包作為抽獎禮，連靜雯提供3萬元現金、陳艾熙提供1萬元現金，編劇咖啡因提供6位數現金大獎，合作藝人蘇有朋、陳楚河提供禮物，旗下導演與編劇們也提供現金獎，並大方加碼紐約、舊金山兩週機票住宿學費全免！員工為表達感恩，貼心準備「創意獎」回贈給所有藝人，看到印有經紀人們大頭照的T恤，六月、李易夫妻倆帶頭翻白眼，吼叫說：「又來！每年都有新哏！」

(中時)