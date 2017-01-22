川普講話如對女性不敬 英相將坦率指出

英國首相梅伊今天說，如發現美國總統川普說了令人難以接受的話，她不會害怕告訴他。她27日到華府會見川普時，將討論自由貿易和北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟的重要性。

數以千計女性昨天在倫敦遊行，抗議川普（DonaldTrump）對女性的態度。全世界自澳洲、亞洲到歐陸和華府，都有示威活動。

英國去年投票決定退出歐洲聯盟，英國政府亟欲與美國及歐洲以外國家深化關係，顯示英國退出歐盟將不會損害英國在世界的地位。

梅伊（Theresa May）一開始難與川普團隊建立關係，27日的會面對梅伊而言，將是討論美英間長期以來被稱為「特別關係」的機會，這也是英國外交政策的重要支柱。

然而這次會面也因川普對女性的態度蒙上陰影，包括川普2005年吹噓抓女人陰部不會受懲罰的影音，此舉引發昨天的大規模抗議。

梅伊對英國廣播公司（BBC）說：「我已說過，川普說過一些與女性有關的評論，令人無法接受；他本人已因其中有些話而道歉。」

「我坐下（與川普會談時），我認為，對女性角色所發表的最重大聲明，即是我是女性首相到訪的事實。」

她又說：「不論何時我發現有令人無法接受的事，我不會害怕對川普直言。」

梅伊預計成為川普上任後第一個會見的外國領袖。（譯者：中央社羅苑韶）1060122

(中央社)