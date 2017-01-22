川普講話如對女性不敬 英相將坦率指出
英國首相梅伊今天說，如發現美國總統川普說了令人難以接受的話，她不會害怕告訴他。她27日到華府會見川普時，將討論自由貿易和北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟的重要性。
數以千計女性昨天在倫敦遊行，抗議川普（DonaldTrump）對女性的態度。全世界自澳洲、亞洲到歐陸和華府，都有示威活動。
英國去年投票決定退出歐洲聯盟，英國政府亟欲與美國及歐洲以外國家深化關係，顯示英國退出歐盟將不會損害英國在世界的地位。
梅伊（Theresa May）一開始難與川普團隊建立關係，27日的會面對梅伊而言，將是討論美英間長期以來被稱為「特別關係」的機會，這也是英國外交政策的重要支柱。
然而這次會面也因川普對女性的態度蒙上陰影，包括川普2005年吹噓抓女人陰部不會受懲罰的影音，此舉引發昨天的大規模抗議。
梅伊對英國廣播公司（BBC）說：「我已說過，川普說過一些與女性有關的評論，令人無法接受；他本人已因其中有些話而道歉。」
「我坐下（與川普會談時），我認為，對女性角色所發表的最重大聲明，即是我是女性首相到訪的事實。」
她又說：「不論何時我發現有令人無法接受的事，我不會害怕對川普直言。」
梅伊預計成為川普上任後第一個會見的外國領袖。（譯者：中央社羅苑韶）1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。