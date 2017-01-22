南韓將召喚台駐韓人員 抗議韓女遭侵

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南韓媒體今晚報導，南韓外交部明天將召喚駐韓國台北代表部有關官員，就台灣計程車司機下藥性侵前往台灣自助旅行的韓國女大學生事件，轉達嚴正抗議立場。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，南韓外交部官員透露，今天已訓令駐台灣的韓國代表部敦促台灣當局嚴懲犯下性侵罪行的計程車司機，並致力防範類似案件再度發生。

據報導，南韓外交部17日已透過駐台代表部以公函敦請台灣當局，通報犯案司機的調查情況、深入調查可疑類似事件，以及挽救性侵受害人的制度法律等。

南韓外交部表示，台灣當局20日覆函駐台韓國代表部，稱將竭力保護在台灣的南韓公民，同時對於此次台灣司機性侵韓女事案，將嚴正調查處理並將結果通報南韓。 1060122

(中央社)