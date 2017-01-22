辜成允下午轉院振興 仍在加護病房

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台泥董事長辜成允傳出昨晚摔傷送醫急救，振興醫院晚間表示，辜成允下午3時左右轉進該院，正在加護病房救治，其餘病情細節，並未受家屬授權，無法對外說明。

63歲的台泥董事長辜成允今天上午傳出，昨晚至晶華酒店參加喜宴，疑不慎從3樓摔落至2樓，急送馬偕醫院急救，住進加護病房，傳出情況一度危急。

馬偕醫院今天受訪時表示，稍早接獲消息已和內部聯繫，沒有看到辜的相關資料，並未多談。今天晚間再傳出辜下午已從馬偕轉至振興醫院治療。

振興醫院公關晚間受訪時證實此事，表示辜成允下午約3時轉進振興，目前正在加護病房救治中，病情有待觀察，至於病情細節，因未被家屬授權，無法對外說明。1060122

(中央社)