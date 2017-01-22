鎮江萬人打醬油 一天打走60噸

江蘇鎮江在21日出現一個有趣畫面，上萬名男女老少齊上陣，提著大壺小桶，排隊打醬油。此活動共有1萬多人參與，打走了60噸醬油。

《現代快報》報導，鎮江春節前打醬油的活動延續了30多年，已成為當地特有的民俗，承載著幾代鎮江人的記憶，被不少民眾當成過年前的必要習俗。

家住鎮江朱方路的82歲男子王爾年和妻子在鄰居的幫助下，坐電動三輪車來打醬油，他們3位老人用17個大桶一口氣打走了170公斤醬油。

江蘇恒順醋業股份公司員工說，今年的打醬油時間從1月21日到24日，共準備了300噸散打醬油和150噸桶裝醋，此外還有麻油、醬菜、雞精、黃酒等恒順調味品，保證市民的年貨需求。

(旺報)