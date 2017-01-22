中國互聯網投資基金成立 規模達千億

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新華社報導，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）今（22）日宣布，中國互聯網投資基金正式成立，規劃基金規模達1000億元人民幣（下同），首期300億元資金募集已於今日完成，將全力推動中國互聯網升級。

該基金是由網信辦和中國財政部共同發起，基金秉持專注專業、引導引領、扶優扶強、共享共贏的投資理念，為所投企業提供銀行授信、金融服務等支持措施，授信總額達1500億元。

基金成立儀式上，中國工商銀行（工行）、中信國安、中郵人壽、中國移動、中國聯通及中國電信等6家戰略出資企業出席簽屬合夥協議。基金首期300億元資金於昨日募集完成。

其中，工行出資100億元，是基金的單一最大投資人之一。工行亦與中國互聯網投資基金簽訂投資聯動合作協議，為基金所投資項目提供500億元的融資支持。

這充分表明工行對中國互聯網行業未來的發展極具信心，也是工行作為中國國有大行，貫徹國務院金融支持實體經濟、高科技互聯網行業、推動供給側結構性改革的具體行動。

(工商)