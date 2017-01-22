林予晞、黃遠情侶裝曬恩愛 方志友羨慕直呼好孤單

林予晞、方志友、黃遠及哈孝遠參加松山區燈節點燈活動。（TVBS）

林予晞、方志友、黃遠及哈孝遠參加松山區燈節點燈活動。（TVBS）

林予晞、方志友、黃遠及哈孝遠參加松山區燈節點燈活動。（TVBS）

林予晞、方志友、黃遠及哈孝遠參加松山區燈節點燈活動。（TVBS）

TVBS新戲《酸甜之味》劇組演員21日晚間參加松山區燈節點燈活動，此次《酸甜之味》也在松山慈祐宮百年老樹前設立專屬燈區，可愛溫馨又充滿年味的造型裝置物同步展出，主要演員林予晞、方志友、黃遠及哈孝遠特於現場發送《酸甜之味》1000個限量開運金，希望大家在新的一年都可以充滿好運，現場粉絲不畏低溫在現場有秩序地排隊領取，還不忘送上小禮物與卡片給演員們，讓演員們備感窩心。哈孝遠也代表演員們祝賀：「金雞年要祝大家機不可失，不論做什麼事都不ＧＧ。」結合網路流行語的俏皮祝賀詞，贏得全場讚嘆與歡呼。

《酸甜之味》全劇以「家」為概念發展，不管是親情、愛情或友情都有深入探討，方志友說：「因為太過真實，連我們演員都很投入其中，真的非常值得大家期待。」一旁的哈孝遠也爆料劇中最甜蜜的情侶檔林予晞與黃遠兩人吻戲吻不停，林予晞笑說：「我們兩個接吻已經自然到像家常便飯，反倒是吵架更真實，氣到下戲後不想跟黃遠說話。」

黃遠則一臉無辜地說：「予晞居然還氣到哭了，我都不知道該怎麼辦？」林予晞、黃遠兩人戲裡是甜蜜情侶，戲外默契更是好到穿著同色系類似款式的服裝，讓方志友羨慕地說：「我劇中男友張書豪今天沒來，你們兩個還穿情侶裝，讓我覺得好孤單喔！」

來到香火鼎盛的慈祐宮，林予晞、方志友、黃遠及哈孝遠不免俗地也來祈求《酸甜之味》上檔後收視長紅。看到廟裡擠滿許多民眾點光明燈、安太歲，屬雞的哈孝遠適逢本命年犯太歲，但他卻非常自信滿滿地說：「雖然是犯太歲，但是不管是紫微斗數批流年、塔羅牌、星座⋯⋯等各方專家老師，通通都說我接下來這一年超旺，所以我一點都不擔心。」方志友一旁聞言開心地說：「那我們《酸甜之味》就託你的福帶旺我們囉！」

(中時)