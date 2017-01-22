騎士搶快誤闖平交道 枋寮段火車一度停擺
今天晚上7時30分許，枋寮鄉中山路平交道驚傳有騎士誤闖平交道，目擊民眾指出男子疑似被放下的柵欄打中，連人帶車摔在鐵軌上，所幸火車因進站車速緩慢，加上好心人立即按下緊急按鈕通知停下，才順利阻止憾事發生，男子僅受擦傷，但卻造成開往花蓮的323號班次誤點近20分鐘。
據了解，該男子姓吳、45歲，騎車行經中山路平交道時，明明已經看到警示燈響起但仍貪快闖入，隨後即被放下的柵欄打中，連人帶車摔倒在鐵軌上，附近民眾見狀後驚嚇不已，趕緊上前按下緊急按鈕，通知火車停下以防壓輾過他。
目擊者指出，當下聽到不尋常的鳴笛聲，隨後又一聲超大聲的煞車聲，接著救護車的聲音也傳來，連續聲響聽得「怕怕的」。
由新左營出發開往花蓮的323號班次，因而一度停擺在鐵軌上，吳男則在警消的協助下送往枋寮醫院，檢查後並無大礙，在擦傷處上藥後即離開，但他辯稱是來不及煞車才會誤闖，並非有意闖入。
鐵路管理局屏東站表示，323號班次誤點約20分鐘，並無造成太大問題；至於吳男擅闖平交道的罰責問題，待由鐵路警察釐清中。
(中時)
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