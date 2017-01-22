朴寶劍甜餵粉絲 宋仲基腰力尬輸

韓星朴寶劍今晚登台見粉絲，現場製作年糕湯餵食女粉絲，朴寶劍全場數次淚灑舞台。師兄宋仲基擔任特別嘉賓，互尬腰力時慘輸朴寶劍。

3度來台的朴寶劍去年以韓劇「雲畫的月光」的「王世子」一角走紅，在台擁有高人氣。晚間在台灣大學綜合體育館舉辦「朴寶劍亞洲巡迴粉絲見面會台灣場」，4200張門票搶購一空。

朴寶劍當場製作年糕湯，祝大家新年快樂，圍上特製有飛機圖案的圍裙，抽出1名幸運粉絲上台，幫女粉絲夾菜、吹涼及餵食，加碼送出簽名圍裙，讓女粉絲在台上哭到妝都花了。

宋仲基現身站台，與朴寶劍玩默契遊戲，10題答對6題，兩人都喜歡海、雪、短髮、披薩等；接著玩射箭遊戲，要擊下桌上娃娃，為了縮短射箭距離，宋仲基抱著朴寶劍的腰，朴寶劍則是拉住宋仲基的腳。

兩人在台上尬腰力，宋仲基自招筋骨很硬，朴寶劍柔軟度很好，順利完成90公分高關卡，引起全場歡呼，宋仲基感嘆敵不過年輕人，之後互畫對方，朴寶劍連宋仲基王字腹肌都畫上去，宋仲基搞笑說最近吃太飽，沒有了。

朴寶劍要把宋仲基的畫貼在床上天花板，睡前都可看到，還要宋仲基簽名，宋仲基直喊回後台再簽，很害羞；最後宋仲基用中文說「我愛你們，再見，再見大家」才離開，站台1個小時。

看到粉絲應援排字，朴寶劍感動落淚，唸出特地寫給粉絲的信，看見台下有個小男孩粉絲，就決定把信送給他。安可時，朴寶劍彈琴唱中文歌「Kiss Goodbye」，氣氛溫馨感人，見面會共3個多小時，誠意十足。1060122

(中央社)