承諾大改變 川普上任後卻專挑小事爭吵

美國總統川普藉著承諾為美國經濟、健保制度和外交政策帶來大改變而贏得白宮寶座，但是他上任後的第一個全天，卻專挑小事爭吵。

美聯社報導，他昨天把意在修補關係的中央情報局（CIA）視察，轉變成嚴詞抨擊媒體的集會，抨擊焦點是他認為媒體報導低估出席他就職典禮的人數。

他指名斥責一名雜誌記者對白宮橢圓形辦公室裝飾的不正確報導，儘管這項報導早經迅速改正。

他然後派遣發言人史派瑟（Sean Spicer）到白宮新聞簡報室，強化這項訊息。史派瑟憤慨激烈的陳詞，包括一些很容易查證的不實聲明。

史派瑟在簡短聲明中說：「就職典禮觀禮人數史上最大，就是這樣。無論是親自出席還是全球人數。」「企圖削減這場就職典禮的熱情，是可恥、不正確的。」

川普昨天一整天的所作所為讓人毫無疑問，至少目前，他將以打選戰的方式治理國家：專注在似乎是小問題的問題，絕不放過任何他所認為的藐視，有時甚至製造他自己的一套論據。

的確，川普在中情局總部發表的一些談話，和在競選集會的發言沒什麼兩樣。他宣稱記者是「地球上最不誠實的人」，將令在場的中情局幹員畢生難忘。

他說：「我跟媒體持續對槓，他們是地球上最不誠實的人，他們講得好像我跟情報圈有仇。但我第一站就拜訪你們，證明恰恰相反。」

川普長久以來一直很容易因一些相較之下不重要的問題轉移話題，尤其是那些可能有損他所小心翼翼塑造最終贏家形象的問題。

儘管他在競選活動所吸引的支持者人數，可以輕而易舉地超過對手，他仍一再誇大參加活動人數。在一次總統候選人辯論中，民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）提及他多年前對一位選美皇后體重所做的評論，他花了好幾天時間為這項20年所說的話辯護。

成千上萬婦女在川普上任次日湧向華府遊行，抗議他當選美國總統，川普對就職典禮人數的關注，似乎不是偶然，因為示威人數似乎超過就職典禮出席人數。

理論上，總統的步調和壓力，將讓川普較無能力回應每一個激怒他的事。他現在領導全球最大的經濟體和最強大的軍隊，支持者把改變華府寄託在他身上，相信他的非傳統背景和風格，將使他能夠達成其他政治人物無法達成的事。

但是川普似乎做出這樣的結論：他達成此事的能力，部分取決於他拆毀全國媒體這樣的機構，儘管他同時也渴望受到全國媒體關注。

儘管大多數總統視每日頭條新聞為附屬活動，川普卻將它們視為自己地位的每日指標。1060122

(中央社)