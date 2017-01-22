卸下治國重任首日 歐巴馬開心揮桿去
美國前總統歐巴馬昨天卸任後與妻子蜜雪兒到加州度假，行程雖因天公不作美略受影響，歐巴馬今天仍開心出遊，在卸下治國重任後的第一天到高爾夫球場打18個洞慶祝恢復平民身分。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，歐巴馬的車隊上午11時30分抵達加州幻象農場（Rancho Mirage）的豪豬溪高球俱樂部（Porcupine Creek Golf Club）。這個高球場是甲骨文公司（Oracle）老板艾里森（Larry Ellison）所有，只有受邀才能加入會員，相當隱密。
隨行的只有少數特勤人員，一身輕便球衣的歐巴馬打球時看來神情很輕鬆，他與幾位球伴不時聊天嘻笑，看到好球時還與球伴擊掌叫好。
歐巴馬顯然掌控大局習慣了，選擇自行駕駛高球車，而非讓助理載著他跑。
前一天告別白宮後，歐巴馬夫婦就來到加州棕櫚泉（Palm Springs）地區度假，他們住在美國駐西班牙大使科斯托（James Costos）的豪宅。科斯托的同性伴侶是室內設計師史密斯（Michael Smith）。
參加新總統川普的就職大典後，歐巴馬夫婦就由華府搭乘直升機前往馬里蘭州的安德魯空軍基地，然後最後一次搭乘專機到加州。由於歐巴馬已卸任，專機不再稱為「空軍一號」，而此行稱為特別空中任務28000（SAM 28000）。
專機飛抵棕櫚泉國際機場後，因天候不良能見度欠佳在空中盤旋約20分鐘，據信機長三次試圖降落未成，最後轉降44哩外的馬區空軍基地（March Air Force Base），車隊也轉赴當地迎接他們。1060122
(中央社)
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