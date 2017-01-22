澳網》可貝兒Out! 史上首次球王、球后無緣8強
澳網22日男女單場上爆冷不斷，當今球王莫瑞才在稍早不敵世界排名第50的德國好手大祖維瑞夫，去年澳網封后的世界第1可貝兒(Angelique Kerber )，女單16強也慘遭非種子美國女將范黛薇(Coco Vandeweghe)6比2、6比3直落二淘汰，提前打包無緣連霸。
這是公開年代澳網史上頭一遭當今球王、球后同時未能挺進最後8強。去年美網擠下小威躍居球后，可貝兒年度首場大賽卻爆出冷門，僅1小時8分鐘就遭范黛薇淘汰出局。
世界女單排名35的范黛薇，此役發出6記Ace球，全場30記致勝球，首盤就打得強勢盤末兩度破發可貝兒連拿4局，表現強壓球后。
可貝兒儘管次盤力圖振作率先破發對手，但盤末再度抵擋不住壓力，連兩次遭范黛薇破發，無緣將戰局延長到第3盤，直落二慘遭淘汰。
可貝兒提前出局，代表世界第2小威廉絲若能在澳網封后，就能重返球后寶座，她接下來將與大會第16種子捷克史崔可娃(Barbora Strycova)爭8強門票，過去兩度交手小威取得全勝優勢。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。