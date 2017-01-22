澳網》可貝兒Out! 史上首次球王、球后無緣8強

球后可貝兒遭美國女將范黛薇淘汰。(美聯社)

美國女將范黛薇拍落球后可貝兒挺進女單最後8強。(美聯社)

澳網22日男女單場上爆冷不斷，當今球王莫瑞才在稍早不敵世界排名第50的德國好手大祖維瑞夫，去年澳網封后的世界第1可貝兒(Angelique Kerber )，女單16強也慘遭非種子美國女將范黛薇(Coco Vandeweghe)6比2、6比3直落二淘汰，提前打包無緣連霸。

這是公開年代澳網史上頭一遭當今球王、球后同時未能挺進最後8強。去年美網擠下小威躍居球后，可貝兒年度首場大賽卻爆出冷門，僅1小時8分鐘就遭范黛薇淘汰出局。

世界女單排名35的范黛薇，此役發出6記Ace球，全場30記致勝球，首盤就打得強勢盤末兩度破發可貝兒連拿4局，表現強壓球后。

可貝兒儘管次盤力圖振作率先破發對手，但盤末再度抵擋不住壓力，連兩次遭范黛薇破發，無緣將戰局延長到第3盤，直落二慘遭淘汰。

美國女將范黛薇贏球後擺出慶祝姿勢。(美聯社)

可貝兒提前出局，代表世界第2小威廉絲若能在澳網封后，就能重返球后寶座，她接下來將與大會第16種子捷克史崔可娃(Barbora Strycova)爭8強門票，過去兩度交手小威取得全勝優勢。

(中時電子報)