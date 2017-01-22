強敵莫瑞喬帥出局 費德瑞看好澳網爭冠

曾17次贏得大滿貫賽冠軍的瑞士網球名將費德瑞今天激戰五盤，終於力克日本勁敵錦織圭，晉級澳洲公開賽八強。由於強敵莫瑞和喬科維奇都已遭淘汰，他有望再爭大滿貫賽冠軍。

費德瑞（Roger Federer）在中央球場拼戰3小時24分鐘，以6比7（4比7）、6比4、6比1、4比6和6比3獲勝晉級，接下來將遭遇爆冷擊敗英國世界球王莫瑞（AndyMurry）的德國球員茲韋列夫（Mischa Zverev）。

首盤戰到搶七局後，費德瑞先輸掉這盤，他接下來連奪兩盤，搶得領先優勢，但錦織圭稍後又反撲拿下第四盤，追成平手，必須在第五盤決勝。

錦織圭前三次與費德瑞交手都落敗，他如今苦於左臀受傷，兩度在場邊接受防護員治療，最後終於吞敗。

35歲的費德瑞職業生涯與茲韋列夫兩次交手都獲勝。他期盼這次能成為在澳網賽五度奪冠的第三人，僅次於都封王六次的塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）與澳洲老將艾默生（Roy Emerson）。

頭號種子莫瑞過去5度闖進澳網決賽均吞敗，包括於2011、2013、2015和2016年敗給今年名列第2種子的喬科維奇。

由於喬科維奇也已遭淘汰，費德瑞很有希望結束五年的等待，讓他保持的17次大滿貫賽冠軍紀錄更上一層樓。1060122

(中央社)