強敵莫瑞喬帥出局 費德瑞看好澳網爭冠
曾17次贏得大滿貫賽冠軍的瑞士網球名將費德瑞今天激戰五盤，終於力克日本勁敵錦織圭，晉級澳洲公開賽八強。由於強敵莫瑞和喬科維奇都已遭淘汰，他有望再爭大滿貫賽冠軍。
費德瑞（Roger Federer）在中央球場拼戰3小時24分鐘，以6比7（4比7）、6比4、6比1、4比6和6比3獲勝晉級，接下來將遭遇爆冷擊敗英國世界球王莫瑞（AndyMurry）的德國球員茲韋列夫（Mischa Zverev）。
首盤戰到搶七局後，費德瑞先輸掉這盤，他接下來連奪兩盤，搶得領先優勢，但錦織圭稍後又反撲拿下第四盤，追成平手，必須在第五盤決勝。
錦織圭前三次與費德瑞交手都落敗，他如今苦於左臀受傷，兩度在場邊接受防護員治療，最後終於吞敗。
35歲的費德瑞職業生涯與茲韋列夫兩次交手都獲勝。他期盼這次能成為在澳網賽五度奪冠的第三人，僅次於都封王六次的塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）與澳洲老將艾默生（Roy Emerson）。
頭號種子莫瑞過去5度闖進澳網決賽均吞敗，包括於2011、2013、2015和2016年敗給今年名列第2種子的喬科維奇。
由於喬科維奇也已遭淘汰，費德瑞很有希望結束五年的等待，讓他保持的17次大滿貫賽冠軍紀錄更上一層樓。1060122
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。