愛用社群媒體 川普子女紀錄白宮第一天
美國總統就職日舞會後台照片，自白宮杜魯門陽台欣賞華府景觀，白宮地下室保齡球室等－川普成年子女及家人熱衷透過社群媒體，透露第一家庭剛入主白宮的景象。
美聯社報導，川普（Donald Trump）家人的推特和Instagram帳戶顯示，他們一家人與家長川普一樣，都很習慣用社群媒體。每個成年子女上傳貼文，記載他們進駐白宮的第一天。
女兒蒂芬妮．川普（Tiffany Trump）和二媳婦賴拉（Lara）在就職大典前幾天，就貼了許多準備就職日活動的照片。
長子唐納．川普（Donald Trump Jr）Istagram放了很多就職日照片，包括與妻子在舞會上跳舞的影片。
長女伊凡卡（Ivanka）和丈夫庫許納（Jared Kushner）記載全家人到就職日遊行的過程，Instagram上有張照片，顯示2個小孩坐在車內，正前往看台。
川普一家人20日晚在白宮度過，伊凡卡和現在是總統資深幕僚的丈夫隔天上午在杜魯門陽台（Truman Balcony）拍照。
唐納則上傳一段與妻子和小孩在白宮地下室打保齡球的影片。（譯者：中央社羅苑韶）1060122
(中央社)
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