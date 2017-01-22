莎莎入主《WTO》 莎媽送金雞蛋別有意涵

莎莎主持新節目，莎媽送金蛋、王少偉獻花。（八大）

莎莎主持新節目，搭哈雷機車出場。（八大）

八大招牌談話節目《WTO姐妹會》新年度由莎莎獨挑大樑接下主持棒，22日節目開棚。莎莎乘坐哈雷重型機車霸氣進棚，同期接下《台灣第一等》主持棒的王少偉特地獻花送上祝福，莎媽也驚喜現身、送上一籃金雞蛋，象徵家中的金雞母莎莎，每天都能下一顆金雞蛋，王少偉立刻故意比了一個大肚子，開玩笑稱這禮物另有含意噢！莎媽大方表示：「當然也希望莎莎能夠找到『好門』不是『豪門』。」莎莎被追問到婚事，表示喜歡現在的感情相處狀態，「現在還沒有結婚，所以吵架還有家可以回去很好啊。」

莎莎開玩笑自嘲是「肖仔妹」主持的趣味節目，而被問到是否有收視壓力？莎莎表示以交朋友、開心玩的心情主持，認為：「要自己先喜歡節目，才能讓觀眾喜歡」。

比起熟悉的外景節目，莎莎承認錄製棚節目《WTO姐妹會》的確比較緊張，為此，第一次進棚試錄時，還比平常提早2個小時起床、反覆複習腳本，但是錄影時與新住民相處像朋友一樣的熱絡、有如「菜市場」的氣氛，整個人就放心了，還誇說節目新住民表現「活潑」，讓她主持變得輕鬆，此番話，讓王少偉忍不住想邀請新住民加入《台灣第一等》，還談起首次外景就挑戰與手掌心大的蟑螂親密接觸，讓莎莎在一旁笑說：「Man貨也會害怕！」

農曆年節將近，最關心的「紅包禮數」也搬上檯面，莎莎笑說莎媽都會主動開口許願，但每年的過年紅包也有逐年成長，莎媽則爆料至今過年仍會包紅包給女兒與女婿們，因為認為過年就是一年一次。莎莎全新主持的《WTO姐妹會》將於2月13日晚間11點於八大綜合台首播。

(中時)