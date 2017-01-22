幸福是什麼？林心如：每天都在笑就是幸福的表現了！
林心如在中視《秀麗江山長歌行》飾演的陰麗華，自小便一直認為必須要跟自己真正喜歡的人在一起才會幸福，現在的林心如戲外有老公霍建華又有愛女小天使，自然幸福不可言喻。被問及自己心目中認為所謂「幸福」的定義是什麼呢？林心如說：「每天都在笑，這就是幸福的表現了。」
劇中陰麗華的媽媽陰夫人，因深愛女兒也曾說不會勉強她嫁給自己不喜歡的人，認為只要陰麗華幸福就好。母女之情極為感人。生活中林心如自己父母長輩，對於她當初決定的婚姻或終身大事，有沒有過什麼特別的叮嚀呢？「我的父母當然也和天下所有女孩子的父母一樣希望女兒過得幸福，找到疼愛自己的人，平時的話會比較關心我的身體，叮囑我不要太累什麼的。」
被問及不同人生階段的轉變，林心如說：「每個人生階段都會有不同的解讀吧，20歲、30歲和現在，不同的人生境遇與想要的肯定都不一樣。轉變的話…應該就是自己一直都有在成長吧！」
(中時)
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