馬航罹難者家屬飛澳 爭取續搜尋失機

失事馬來西亞航空MH 370客機乘客與機組人員家屬組成的「370之聲」（Voice 370）發表聲明表示，今天將再向澳洲與大馬交通部長提出繼續搜尋失蹤客機的請求。

聲明表示，由於獲知澳洲與大馬交通部長今天會在澳洲伯斯會面，因此「370之聲」將派代表爭取機會會面，以懇請相關單位檢討暫停搜尋MH370失蹤客機的決定。

聲明強調目前已收集了大批罹難者家屬的親筆信，並決定在大馬交通部長廖中萊抵達伯斯時轉交給他，以表達家屬要求繼續搜索的意願。

廖中萊和澳洲基礎建設及交通部長徹斯特（DarrenChester）將於明天一起接見最後一艘協助搜索的荷蘭商船「赤道號」（Fugro Equator）搜尋人員，並向他們致謝長久以來的搜尋活動。

另外，徹斯特也特地發表聲明，針對停止搜尋決定作出回應，表示理解罹難者家屬對於這個決定的失望和憤怒，但他強調大馬、澳洲與中國大陸是經過慎重考量才做出這個決定，而且暫停並不代表終止搜尋，未來只要有疑似波音777客機殘骸物體出現，有關單位還是會依據新線索重新展開搜尋行動。

馬來西亞、澳洲和中國大陸上週曾發表聯合聲明，宣布失聯近3年的馬來西亞航空公司MH370的水下搜索工作將暫停，主要是原定的南印度洋12萬平方公里搜索海域仍一無所獲，找尋不到馬航MH370的相關殘骸，因此最後一艘搜索船將離開水下搜索區回國，直至發現新證據後才會有下一步行動。1060122

(中央社)