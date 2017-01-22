郭彥甫搭飛機驚見引擎噴火花 照睡不誤超誇張

郭彥甫分享搭機驚魂。（中天）

郭彥甫、陳敬宣分享搭機驚魂。（中天）

中天綜合台《小明星大跟班》23日晚間10點播出主題「飛航流言終結者」，製作單位邀請藝人郭彥甫、陳敬宣、胡安安與Eason以及多位從事飛航業來賓暢談親身搭機經驗，郭彥甫分享恐怖搭飛機經驗，坐飛機時竟看到引擎冒火花，讓他嚇到趕緊呼叫空姐，但他說當時與空姐說完就想入睡，吳宗憲極度懷疑故事真實性，還不甘示弱分享自己坐飛機時睡夢中聽到蹦一聲，隨即聞到燒焦味，讓Sandy聽聞很緊張，隨後憲哥卻說「當時抬頭嚇一跳，空姐朝我臉湊近問，憲哥你要雞肉還是牛肉」，Sandy受騙當場怒瞪爸爸，來賓們卻哈哈大笑。

《讓愛飛揚》劇中演員郭彥甫與陳敬宣參加《小明星大跟班》錄影，郭彥甫在節目中爆出曾經有過恐怖搭飛機經驗，搭機前夢到飛機失事墜毀，導致凌晨4點還無法入睡，他回憶「真的太可怕了！」結果隔天還是硬著頭皮上飛機，卻不斷緊張往窗外看，竟意外看到引擎冒火花，憲哥聽聞直覺故事太誇張「真的假的？！」郭彥甫大喊：「我發誓是真的，趕緊叫空姐來看！」但因上飛機前一天沒睡好，竟然對空姐報告完就想睡，憲哥聽聞：「火花你還睡得著？！」

郭彥甫表示當下把夢到的以及看到的都隨手畫起來記錄，「好險那次虛驚一場！」故事講完讓主持人大傻眼，不過在場的飛航從業人員則幫郭彥甫平反，有的時候飛機燃點太早，的確會發生空中放砲，造成一些零星火花。

(中時)