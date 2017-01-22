陳昱瑞關鍵三分球 國體5勝好過年

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國體大陳昱瑞最後91秒內2枚三分彈轟垮輔大。(大專體總提供)

贏球好過年！前役演出壓哨絕殺義守的輔大，22日面對國體大自一路落後追到僅1分差，所幸國體大當家射手陳昱瑞適時跳出，79：74搶下第5勝，讓教頭桑茂森考慮年假多放。

兩度落後8分的輔大，決勝期連4罰追成68：69，全場最近的一刻，逆襲第二集看似有望，但還1分31秒先漏陳昱瑞第1個空檔，最後43.9秒陳昱瑞又是三分球破網，77：70不再給輔大機會。

陳昱瑞三分球11投中4，先前準頭平平，最後兩箭卻穿心，貢獻17 分、3助攻、黃宥森13投中4則拿14分、3抄截，潘向挺13分、6籃板、4助攻、3抄截，本階段前受傷仍硬撐的周暐宸只得6分但抓下11籃板。

周暐宸說，贏在防守，抱傷硬扛輔大的宜中學長梁震宇，儘管辛苦，卻有好結果，王柏智、大一菜鳥藍少甫輪流緊守輔大205公分潛力股中鋒，也是愈打愈好的新人王熱門之一曾祥鈞，王、藍雖各只得9、8分，都僅4籃板，卻苦工做足。

國體大教頭桑茂森說，開季隊形沒整好，前5戰吞3敗，現漸入佳境，本階段周暐宸、陳昱瑞身體都微恙，仍咬牙硬撐，近兩場打出團隊作戰及應有水平，該給子弟兵按個讚。

(中時電子報)