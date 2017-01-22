鼓鼓嗨唱可以唷 曹西平站台討歌債

我要評比

歌手鼓鼓今天開心簽唱，High唱新歌「可以唷」，藝人曹西平站台兼討歌債，搭配招牌哨聲現身，逼問鼓鼓歌曲「醜八怪」創作進度。

鼓鼓以樂團「MP魔幻力量」成員身分出道，擔任樂團DJ。去年12月推出首張個人全創作專輯「MAKE IT REAL鼓鼓可以唷」，今天在台北西門町舉辦簽唱會，唱跳「可以唷」炒熱氣氛。

曹西平拿出招牌哨子，邊吹哨邊走上台，大喊「天氣非常好，這麼多醜八怪」，祭出口頭禪「醜八怪」問候大家，引起全場尖叫；曹西平直誇鼓鼓很厲害，詞曲都自己來，他欣賞有才華的人，就算與節目錄影強碰也要到場力挺。

之前鼓鼓參加節目宣傳時，允諾要幫曹西平寫歌「醜八怪」。即將要過年，曹西平直接來跟鼓鼓討歌債，直呼欠債不能欠過年，逼問歌曲創作進度，最近鼓鼓忙宣傳，通告行程較多，請曹西平再等等。

鼓鼓表示，圓夢推出個人專輯，就要努力做好。曹西平送上「比臉還大的金雞馬卡龍」，希望鼓鼓之後有更多、更好的創作，也擔心鼓鼓常練舞會傷到腰，帶來護腰送給鼓鼓，並當場幫鼓鼓穿上護腰。1060122

(中央社)