「戰友，安息吧！」 宋楚瑜哽咽：金生 下輩子再當好兄弟
親民黨秘書長秦金生8日因心肌梗塞猝逝，親民黨主席宋楚瑜今天出席老戰友公祭時，心情仍極度悲痛，宋楚瑜致詞時幾度激動落淚，他哽咽說：「千言萬語無法表達我個人內心的悲痛，只能祝你一路好走。」「金生，下輩子還要把你當做好兄弟，繼續共同努力，安息吧！」
宋楚瑜和秦金生在省政府、脫黨參選時期，結下深厚情誼，成為無堅不摧的戰友。宋難過地說，當他聽到秦金生猝逝時非常震驚，幾乎不敢相信，秦金生過世後，他每天都到靈堂，表達對秦金生的哀思和懷念。
秦金生病逝，宋楚瑜非常不捨，宋楚瑜說，秦金生一生為國為黨，任勞任怨、鞠躬盡瘁，令人無限感念。秦金生是親民黨相當受重用的選戰幕僚，他在擔任台灣省政府主席後，向當時的李登輝借將，請秦金生到省府服務。秦金生兼任省府發言人時，風度翩翩、進退有據，從不口出惡言，後來與他一同投入2000年總統大選，他還因此被國民黨開除黨籍。
(中時電子報)
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