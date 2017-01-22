張鐵志為太太健康 向文化部請辭赴英
(中央社記者鄭景雯台北22日電)文化評論家張鐵志日前被派駐中華民國駐英國台北代表處文化組長，不過今天他在臉書上表示，因為太太慢性病的原因，赴英國療程會中斷，為了太太健康他請辭新職。
文化部日前表示，張鐵志將接任駐英國台北代表處文化組長，但新職都還沒接任，張鐵志今天晚上就在臉書上貼出請辭消息，晚間他接受電話訪問時，也再度證實請辭消息，並表示已向文化部長鄭麗君說明原因，鄭麗君也能諒解。
張鐵志表示，「文化部這份新工作對我個人來說，是希望對台灣文化外交有所貢獻，但對我們家卻是一個挑戰。」張鐵志的太太Amy患有慢性病，去年住了兩次院，從去年底進行新的療程，穩定許多，但昨晚英國專家朋友，也告知張鐵志，Amy到英國短期內接受該療法的困難。
張鐵志表示，太太服用的藥物在英國取得不便，最後做出請辭決定。
他表示，「這實在是一個痛苦的決定，沒有什麼比家人的健康更為重要，我不希望因為治療中斷而影響Amy的健康，而我也不願意耽擱文化部的正常人事安排期程，因此只能非常遺憾地向部長請辭，也感謝部長體諒」。
文化部晚間表示可惜，「但張鐵志表達明確的婉辭之意，由於涉及家人健康，文化部原則尊重張鐵志的意願，但還是會再深入了解，並跟張鐵志商議最適做法」。1060122
(中央社)
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